Kirchardt. (pol/rl) Zu "Jagdszenen" in einem Schafsgehege in Kirchardt kam es am Freitagabend. Gegen 18.50 Uhr drang ein grauer Junghund in das Gehege im Gewann Reitwald am Feldweg Ortsausgang Berwangen ein und jagte die dortigen Schafe. Der Hundebesitzer war danach nicht in der Lage seinen Hund zurückzurufen. Als sich der 53-jährige Schafsbesitzer bei dem Hundehalter beschwerte, griff der Halter den Schäfer tätlich an.

Der Schafsbesitzer wurde dabei leicht verletzt.

Der Hundehalter soll ein etwa 28 bis 30 Jahre alter Mann gewesen sein. Er trug den rechten Arm in einer Schlinge und war mit einer etwa 20 Jahre alten Frau unterwegs.

Info: Hinweise auf den Hundehalter erbittet das Polizeirevier Eppingen unter der 07262/60950.