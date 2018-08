Sinsheim. (pol/rl) Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr entdeckte ein Forstrevierleiter eine illegale Müllablagerung auf dem Waldparkplatz "Heuberg" an der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Steinsfurt und Ehrstädt. Unbekannte hatten eine Anhängerladung mit Erde einfach abgekippt. Nach Angaben des Försters kam es in zurückliegender Zeit immer wieder zu Erdablagerungen im Forstbereich Sinsheim.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.