Waibstadt. (pol/mare) Hat jemand die junge Frau zu Fall gebracht, als sie in den Bus einstieg? Diese Frage beschäftigt aktuell die Polizei.

Aber der Reihe nach: Der Fall ereignete sich nämlich schon am 19. Februar. Eine 21-jährige Frau wartete gegen 10.45 Uhr in der Hauptstraße an einer Haltestelle auf den Bus. Als die Linie 797 planmäßig eintraf, stieg die junge Frau ein. Dabei stolperte sie aber dermaßen unglücklich, dass sie sich den Knöchel brach.

Mittlerweile kann die Polizei aber nicht ausschließen, ob nicht jemand die Frau ins Stolpern gebracht hat - ob unabsichtlich oder nicht. Daher suchen die Beamten Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können und sich unter der Rufnummer 07261/6900 melden können.

Insbesondere von einem Rollstuhlfahrer, der zu besagtem Zeitpunkt an der Haltestelle gewesen sein soll, erhoffen sich die Ordnungshüter Erkenntnisse.