Eppingen. (pol/mare) Einen Lottoschein wollte ein Mann am Donnerstagvormittag in einem Geschäft in Eppingen auf einen Gewinn überprüfen lassen. Bei dieser Prüfung wurde allerdings festgestellt, dass der Schein gesperrt war, wie die Polizei mitteilt.

Kurz darauf wurde von einer anderen Lottostelle derselbe Fall gemeldet und außerdem wurde bekannt, dass der Mann schon am Morgen in einem Schreibwarengeschäft den Schein überprüfen ließ.

Die alarmierte Polizei traf den Mann in Eppingen an und kontrollierte ihn. Die Beamten stellten fest, dass es sich um einen als gewalttätig geltenden, vielfach vorbestraften 48-Jährigen handelt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Lottoschein in der Nacht zum Donnerstag aus einem Auto in Leingarten-Großgartach gestohlen wurde.

Dort wurden in derselben Nacht noch aus fünf weiteren Autos Gegenstände gestohlen. Nun wird überprüft, ob der Mann für diese Serie und auch weitere Diebstähle aus Autos in Frage kommt.