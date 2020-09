Eppingen. (pol/lyd) Ein noch unbekannter Hund, vermutlich ein Berner Sennenhund, verursachte am Samstagvormittag einen Verkehrsunfall auf der B 293, teilt die Polizei mit. Das Tier überquerte die Bundesstraße zwischen Eppingen und Stebbach. Der 60-jährige Fahrer eines Nissan hielt wegen des Tieres an, was der 34-jährige Lenker eines Mercedes-Benz zu spät bemerkte. Er prallte mit seinem Vito auf das Heck des Nissan Pick Up. Der Fahrer des Pick Up wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Lenker des Vito erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen.

Während der Sachschaden an dem Nissan rund 3000 Euro beträgt, entstand an dem Vito ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Hinweise zu dem unbekannten Hund nimmt das Polizeirevier Eppingen unter 07262 60950 entgegen.