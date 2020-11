Eppingen. (pol/mare) Ein Auto ist am Samstag bei Eppingen gegen mehrere Bäume gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die zwei Insassen dabei verletzt.

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer demnach auf der Landesstraße von Eppingen in Richtung Kleingartach. Beim Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs geriet er mit seinem Honda Civic zunächst nach rechts in einen Graben. Beim Gegenlenken kam das Fahrzeug dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr nach etwa 40 Metern in ein angrenzendes Gartengrundstück. Dort stieß der Pkw gegen mehrere Bäume.

Der 20-Jährige und seine 17-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Kran-kenhaus gebracht. Ein zwischenzeitlich hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.