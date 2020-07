Aglasterhausen. (pol/rl) Grillkohlen waren in der Nacht zum Montag die Ursache für einen Gartenbrand. Ein 37-Jähriger hatte seine heiße Grillkohle am Sonntagabend wohl auf feuchtem Rasenabfall entsorgt. Die Kohle entzündete das Schnittgut und der Garten in der Helmstadter Straße brannte.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen.