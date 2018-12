Brackenheim. (pol/mün) Weil ihm die Musik bei einer Feier im Jugendhaus in Brackenheim zu laut war, tickte am frühen Sonntagmorgen ein 30 Jahre alter Mann aus. Erst riss er einen Feuerlöscher von der Wand. Dann leerte er ihn vor dem Haus an der Bushaltestelle, berichtet die Polizei.

Als seine Ehefrau ihn beruhigen wollte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Die endete damit, dass er ihr die Fingerkuppe abbiss.

Danach wurde er von zwei Männern festgehalten, bis die alarmierte Polizei eintraf. Als sie ihn losließen und er den Streifenwagen sah, rannte er weg.

Er musste sich allerdings schon nach wenigen Metern den sportlichen Ordnungshütern beugen. Seinen Rausch durfte er in dier Arrestzelle des Polizeireviers ausschlafen.