Angelbachtal. (pol/mare) In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster in die Innenräume einer Gaststätte in der Frankenstraße brachial ein. Das meldet die Polizei.

Im Gastraum wuchteten die Einbrecher zwei Spielautomaten auf und ließen Münzgeld in aktuell nicht bekannter Höhe mitgehen. Im Thekenbereich fielen ihnen schließlich noch zwei Geldbörsen mit Wechselgeld in Höhe von weit über 1000 Euro in die Hände.

In welcher Höhe letztlich Gesamtschaden entstand, ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Tatzeit dürfte nach Angaben des Inhabers zwischen ein und 8.45 Uhr am Mittwochmorgen gewesen sein.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, oder dem Polizeiposten Angelbachtal, Telefon 07265/911200, in Verbindung zu setzen.