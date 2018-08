Aglasterhausen. (pol/rl) Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet am Mittwochmorgen ein Teil der Grünfläche am Hochwasserschutzdamm in Brand. Die Feuerwehr Aglasterhausen war mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften zur Löschung des Feuers vor Ort.