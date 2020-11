A6 bei Sinsheim. (jubu) Nur wenige Wochen alt ist die Schutzplanke an dieser Stelle der A6, seines Zeichens Fortschritt für den sechsspurigen Ausbau der Ost-West-Trasse. In der Nacht zu Mittwoch allerdings zählte der jungfräuliche Asphalt den ersten Unfall. Der Fahrer eines Kleintransporters aus Nürnberg mit geladenem Kleintransporter hatte gegen 3 Uhr die A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Richtung Heilbronn befahren.

Auf Höhe Eschelbach kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache bei eisiger Temperatur von der Fahrspur ab und prallte in die Schutzplanke. Angaben von Beifahrer und Fahrer zufolge hatte sich ihr Anhänger mit dem geladenen Kleintransporter zuvor aufgeschaukelt. Der Anhänger stellte sich quer, der Kleintransporter kippte um, Trümmer blockierten zwei der drei Fahrspuren.

Aufgrund eines zunächst unklaren Meldebildes wurde neben Polizeikräften aus Walldorf und dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr aus Wiesloch an die Einsatzstelle gerufen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Untersuchung in das Sinsheimer Krankenhaus. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden - das Gespann musste im Nachgang geborgen werden.