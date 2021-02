A6 bei Bad Rappenau. (jubu) Ein Lastwagen-Fahrer aus Frankreich ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A6 am Freitagmittag ums Leben gekommen. Wegen der aufwendigen Bergungsmaßnahmen soll die Autobahn bis etwa 17 Uhr gesperrt bleiben. Der Stau nach dem Unfall reichte bis nach Sinsheim zurück. Auch die Ausweichrouten waren überlastet.

Gegen 12.30 Uhr war der mit Aceton beladene Tanklaster - einem leicht entzündlicher Gefahrstoff - zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereiesheim in Richtung Nürnberg unterwegs. In Höhe von Kirchhausen prallte er an einem Stau-Ende auf den vor ihm bremsenden Sattelzug, der dadurch auf einen davor bremsenden Silo-Lastwagen prallte.

Der Fahrer des Sattelzuges und der Silozug-Fahrer konnten sich selbst aus ihren Führerhäusern befreien. Etwa ein Dutzend ausgebildete Notfallsanitäter des DRK wurden zu Ersthelfern. "Wir waren gerade auf dem Heimweg von der DRK-Schule in Sinsheim und kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei", erklärt Sanitäter Simon gegenüber der RNZ.

Die jungen Helfer sichteten die Unfall-Betroffenen, konnten trotz ihres schnellen Einsatzes dem Fahrer des Gefahrgut-Lasters aber nicht helfen. Der Fahrer starb eingeklemmt in den Trümmern seines Fahrerhauses.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der Zerstörung und Vorsicht im Umgang mit dem geladenen Lösungsmittel als heikel. Die Autobahn blieb deshalb mehrere Stunden voll gesperrt. Feuerwehrkräfte aus Frankenbach, Kirchhausen sowie die Berufsfeuerwehr Heilbronn waren im Einsatz.