Waibstadt-Bernau. (pol/rl) Nasse Schuhsohlen sollen die Ursache eines Auffahrunfalls auf der Helmstadter Straße (B 292) in der Nähe der Siedlung Bernau gewesen sein. Laut Polizeibericht hatten gegen 19 Uhr ein Audi, ein Suzuki und ein VW Polo an der roten Ampel in Höhe der S-Bahnhofs "Neckarbischofsheim Nord" angehalten.

Ein dahinterfahrender 43-jähriger VW-Beetle-Fahrerin wollte nun ebenfalls anhalten, rutschte aber wegen seiner nassen Schuhsohlen vom Bremspedal ab, geriet auf das Gaspedal und beschleunigte. Obwohl er gleich danach das Bremspedal erwischte, reichte es nicht mehr zum Anhalten. Der Beetle prallte auf den VW Polo, der wiederum die beiden Autos davor ineinander schob.

Die Verletzungen der Polo-Fahrerin wurden an der Unfallstelle erstversorgt, danach kam sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach ersten Angaben entstand rund 6000 Euro Sachschaden. Der 43-jährige Beetle-Fahrer sieht einer Anzeige entgegen.