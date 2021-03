Wiesloch. (pol/ppf) Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr: Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr die K4173 in Richtung Baiertal, verlor auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend kam das Auto von der Fahrbahn ab, fuhr die angrenzende Böschung hoch, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer sowie sein 23-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und von den Rettungskräften in Kliniken gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Kreisstraße wurde zwei Stunden lang voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch war mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei RTW-Besatzungen und einem Notarzt im Einsatz, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.