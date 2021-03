Wiesloch. (pol/ppf) Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L723 wurde am frühen Mittwochnachmittag ein 55-jähriger Motorradfahrer verletzt. Der Biker war gegen 12.20 Uhr von der Bundesstraße B3 aus Richtung Bad Schönborn abgefahren, um auf die L723 nach links in Richtung Walldorf abzubiegen. Beim Abbiegen kam der 55-Jährige auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in der Folge gegen einen Toyota, der an der roten Ampel in Richtung Wiesloch stand.

Der Kawasaki-Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Nach seiner Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

Der Schaden am Motorrad beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro. Das Motorrad wurde sichergestellt und abgeschleppt. Ob technische Mängel zum Unfall beigetragen haben, wird überprüft, berichtet die Polizei.

Während der Unfallaufnahme, der Bergung und des Abschleppvorgangs des Motorrades kam es im Bereich der Unfallstelle, insbesondere aus Richtung Wiesloch, zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Straße war gegen 14.30 Uhr in beiden Richtungen wieder frei befahrbar.