Wiesloch. (pol/mare) Ein Anwohner hat in der Nacht auf Mittwoch in Wiesloch einen Diebstahl verhindert. Das berichtet die Polizei.

Ein Anwohner in der Straße "Lempenseite" verständigte demnach die Polizei, nachdem zwei Personen Bauteile von einem Nachbargrundstück entwendet hatten und in ein Fahrzeug geladen hatten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fand die Polizei das gesuchte Fahrzeug, von dem das Kennzeichen bekannt war, gegen 0.45 Uhr auf einem Parkplatz in Rauenberg. Der 23-jährige Fahrer und dessen gleichaltrige Begleiterin wurden daraufhin festgenommen.

Auf der Ladefläche des Wagens fanden die Einsatzkräfte die gestohlenen Gerüstteile und stellten diese sicher. Die beiden Diebe wurden anschließend zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden Personen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.