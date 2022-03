Weinheim. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht auf Dienstag, 29.3., gegen 2.45 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim.

Bei dem Unfall waren ein 54-jähriger Fußgänger und ein Sattelzug beteiligt. Weshalb sich die Person zu Fuß auf der Autobahn befand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Lkw befuhr die A5 in nördliche Richtung und kollidierte kurz vor dem Autobahnkreuz Weinheim mit dem Fußgänger. Er sah eine schwarz gekleidete Person, die in gleicher Richtung zu Fuß auf der Fahrspur unterwegs war. Der Sattelzug-Fahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste den Fußgänger jedoch.

Der Mann wurde unter die Leitplanken geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der Fahrer des Sattelzugs stoppte sofort und verständigte über Notruf Polizei und Rettungskräfte. Im Anschluss leistete er dem Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Der 54-jährige Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen in Form von Knochenbrüchen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Da in der Atemluft des Verletzten starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen.

Die A5 war zur Unfallaufnahme in dem genannten Bereich zwischen 2.55 Uhr und 3.35 Uhr voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch den Verkehrsdienst Mannheim übernommen.