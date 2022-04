Weinheim. (pol/msc) Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße K4133 musste eine Frau schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine 50-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 12.55 Uhr laut Polizei auf der Kreisstraße in Richtung Viernheim und geriet dabei mit ihrem Audi in den Gegenverkehr.

Dabei stieß sie mit dem BMW einer 62-Jährigen zusammen. Diese zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wird stationär im Krankenhaus behandelt. Die Audi-Fahrerin wurde ebenfalls zur Kontrolle ihrer leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war bis 15.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt, bei den Aufräumarbeiten wurde die Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.