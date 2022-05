Weinheim. (pol/mare) Am späten Donnerstagabend ist ein Auto in Weinheim in Flammen aufgegangen. Das meldet die Polizei.

Kurz nach 23 Uhr meldeten Zeugen den Brand eines Fahrzeuges in der Händelstraße auf dem Gelände eines Autohauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der bereits voll und die Flammen hatten auf einen weiteren BMW, der daneben stand, bereits übergegriffen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Brandermittlungen übernommen. Möglicherweise ist ein technischer Defekt die Brandursache. Da aber auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen. Sie können sich melden unter der Rufnummer 06201/10030.