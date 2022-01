Weinheim. (web) Der erste Einsatz im Jahr 2022 hat die Feuerwehren aus der Stadt sowie aus Lützel- und Hohensachsen ins Miramar geführt. Dort war es am Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr zu einem Brand gekommen. Nach Polizeiangaben war eine Massagekabine betroffen. Das Reinigungspersonal bemerkte das Feuer, alarmierte die Feuerwehr und brachte den Brand unter Kontrolle. Wenig später kümmerten sich die Feuerwehrleute um die Einsatzstelle, während Mitarbeiter eines Rettungsdienstes die Ersthelfer betreuten. Es lag der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor.

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle großflächig aus. Es folgten kleinere Nachlöscharbeiten, die Brandnachschau per Wärmebildkamera und der Einsatz des Hochdrucklüfters. Die polizeilichen Ermittlungsarbeiten zur Brandursache laufen. Einem ersten Bericht zufolge hatten Handtücher und ein Stuhl Feuer gefangen. Das Miramar selbst bestätigte den Vorfall. Das Bad schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro und gibt an, dass ein Wäschekorb Feuer gefangen habe. Die laufenden Ermittlungsarbeiten würden standardmäßig nicht kommentiert, so ein Sprecher des Bäderbetriebs.

Aus einer Mitteilung von Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach wiederum geht hervor, dass der Jahreswechsel ansonsten ruhig verlief. An Silvester und auch zum Jahreswechsel selbst mussten die Kräfte zu keinen Einsätzen ausrücken, deren Ursachen mit Feuerwerkskörpern zu tun hatten. Feuerwehrkommandant Bernd Meyer zog am Morgen des Neujahrstages eine entsprechend positive Bilanz: "Keine Einsätze, keine Menschen, die gerettet werden mussten, und eine ruhige Silvesterfeier im Kreise der Familie: So entspannt kommen die Frauen und Männer unser Freiwilligen Feuerwehr gern ins neue Jahr." Das von Bund und Ländern erneut beschlossene Verkaufsverbot von Feuerwerk habe zumindest aus Sicht der Weinheimer Feuerwehr seinen Zweck erfüllt. Ziel der Einschränkungen war unter anderem, über Silvester Unfälle und Brände zu verhindern, um die durch Corona bereits stark beschäftigten Einsatz- und Rettungskräfte zu entlasten. Anders als in den Vorjahren waren dieses Mal auch keine brennenden Mülltonnen oder Hecken zu löschen. Solche Einsätze gab es in den Vorjahren wieder und wieder: meist vom Verkaufsbeginn der Feuerwerksartikel an – und dann über den Jahreswechsel hinweg.

Einen weiteren Einsatz gab es im Vorderen Odenwald: Die Feuerwehrabteilung in Oberflockenbach musste in der Nacht auf Silvester in den Wehlingweg ausrücken. Dort hatte die Polizei die Unterstützung der Brandschützer angefordert. Nach einem Einbruch unterstützten die Feuerwehrkräfte die Betroffenen bei der Sicherung ihres Eigentums.

