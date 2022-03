Weinheim. (pol/sake) Was einen 34-Jährigen am Montagabend dazu bewegt haben könnte, einen völlig Fremden anzugreifen, ist der Polizei noch ein Rätsel. Wie die Beamten aber in der Pressemitteilung schreiben, könnte eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes die Ursache gewesen sein.

Mit knapp 2,7 Promille Alkohol beleidigte der Mann beim Vorbeigehen einen Bewohner der Alten Landstraße, der sich gerade in seinem Garten aufhielt. Als dieser hierauf nicht einging, ging der 34-Jährige um 17.25 Uhr durch das Gartentor auf das Grundstück. Er griff den Mann an, schlug ihm gegen die Brust und packte ihm am Kragen, wobei er weiter wüste Beschimpfungen aussprach. Schließlich gelang es dem Mann den Angreifer aus dem Garten zu drängen und die Polizei zu alarmieren.

Durch die Sirenen vorgewarnt, flüchtete der 34-Jährige, konnte aber schnell von den Beamten des Polizeireviers Weinheim eingeholt und festgenommen werden.

Bei seiner Festnahme schlug er dem Polizisten ins Gesicht und leistete Widerstand. Der Mann wurde anschließend auf das Polizeirevier gebracht, wo seine Personalien festgestellt und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Körperverletzung, Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Der Bewohner und der Polizeibeamte wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.