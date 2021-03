Weinheim. (pol/ppf) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, wiederholte Diebstähle, davon mehrere im besonders schweren Fall, Körperverletzungen und eine versuchte Nötigung unter Gewaltandrohung begangen sowie Polizeibeamte beleidigt zu haben.

Der Tatverdächtige soll im Dezember 2020 zusammen mit zwei Mittätern in ein Einkaufszentrum in Weinheim eingebrochen sein und dort Tabakwaren im Wert von rund 540 Euro geklaut haben. Zuvor soll er im November im Tierheim in Weinheim, während der Ableistung von Sozialstunden, einer Mitarbeiterin aus einem Büro die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte gestohlen haben. Anschließend habe er mit der EC-Karte der Geschädigten Zigaretten im Wert von 116 Euro erworben. Außerdem habe er bereits weitere Diebstähle, Einbrüche und Körperverletzungen begangen sowie versucht, einen Geschädigten mit Gewaltandrohung und Gewalt zur Rücknahme einer Diebstahlsanzeige zu nötigen.

Im Juli 2019 soll er zudem einen Polizeibeamten beleidigt haben. Außerdem war er am 19.11.2020 im Besitz einer kleineren Menge Amphetamin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr gegen den Tatverdächtigen erlassen, da er bereits im Jahr 2020 wegen ähnlicher Delikte durch das Amtsgericht - Jugendschöffengericht - Mannheim verurteilt worden war. Er konnte am Dienstag, 16.03.2021, beim Verlassen der elterlichen Wohnung in Weinheim festgenommen werden. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.