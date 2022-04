Walldürn. (pol/mare) Auf einem Spielplatz nahe dem ehemaligen See in Walldürn soll ein 47-Jähriger eine 13-Jährige und einen 14-Jährigen angeschrien und bedroht haben. Das teilt die Polizei mit.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr war der Mann zu dem Treffen der Teenager in der Seestraße gekommen. Er soll beide lautstark bedroht und den Jugendlichen an dessen Jacke gepackt haben. Die Jugendlichen flüchteten nach Hause, wobei der 47-Jährige dem 14-Jährigen nachging und diesen erneut bedrohte.

Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere ein junges Paar mit Kleinkind, das sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Spielplatz aufgehalten haben soll. Sie können sich melden unter der Telefonnummer 06282/926660.