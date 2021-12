Walldürn. (jam) In der Nacht zu Heiligabend wurde ein 30 Kilogramm schwerer Nussknacker in Walldürn gestohlen. Seit Samstag versuchte die Stadtverwaltung, mit den Bürgern die Deko aus der Straße "Am Plan" wiederzufinden.

"Wer hilft uns, den Fall zu ,knacken‘?" Diese Frage hat die Stadtverwaltung am ersten Weihnachtsfeiertag über die sozialen Medien an die Einwohner der Wallfahrtsstadt gerichtet. Doch ein Happy End blieb verwehrt.

Der Nussknacker-König, eine 1,85 Meter große Deko-Figur, war verschwunden. "Gestern Abend verrichtete der noch seinen Wachdienst nach Plan bzw. ,Am Plan‘ – heute morgen war er dann weg", informierte Meikel Dörr, der Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters, am Samstag auf Facebook. Viele Walldürner teilten den Beitrag und zeigten sich solidarisch. "Da habt ihr euch so Mühe gegeben und unsere Stadt so schön dekoriert und dann sowas", schreibt eine Bürgerin.

"Muss das sein?", fragte sich auch Dörr. Er zeigte sich vor allem verwundert, aus welchem Grund jemand diesen XXL-Nussknacker aus Fiberglas entführen würde. "Wo gibt es denn solche Meganüsse, dass den tatsächlich jemand mit zu sich nach Hause nehmen muss?" Er spekulierte nicht ganz ernst, dass die Anziehungskraft einer solch eindrucksvollen Gestalt in Uniform wohl einfach zu groß war.

Doch trotz dieser humorigen Darstellung nimmt die Stadt den Diebstahl nicht auf die leichte Schulter. Sie haben die Ermittlungen an das Polizeirevier in Buchen abgegeben und Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Die Beamten verzeichneten bereits wenige Stunden später einen Zufallserfolg: "Der stark beschädigte Nussknacker wurde [...] im Stadtwald gefunden. Vielen Dank an die Familie, die ihn entdeckt und die Polizei verständigt hat", informiert Dörr in den sozialen Medien.

Er geht davon aus, dass der Nussknacker-König in den nächsten Tage an die Stadt Walldürn ausgehändigt wird. "Dann schauen wir mal, ob man noch etwas von ihm retten kann."