Walldorf. (pol/make) Zwei Personen haben sich am Freitagmorgen auf der Landstraße L723, zwischen Wiesloch und Walldorf bei einem Unfall verletzt. Laut Polizeiangaben war ein 33-jähriger VW-Fahrer auf der L723 von Wiesloch in Richtung Walldorf unterwegs, als er an der Einmündung Wieslocher Straße eine rote Ampel übersah.

Dies hatte zur Folge, dass er mit einem entgegenkommenden 47-jährigen BMW-Fahrer zusammenstieß, der bei Grün von der L723 nach links in die Wieslocher Straße abbog. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Dabei entstand ein Schaden von etwa 40.000. Euro.