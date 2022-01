Walldorf. (pol/mün) Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Walldorf einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner der Straße Walzrute meldeten eine Explosion, wie die Polizei mitteilte. Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von etwa 150.000 Euro. Davon entfielen rund 60.000 Euro auf die Beute.

Der Geldautomat stand in Walldorf in einem Container in der Nähe eines Supermarkts und wurde komplett zerstört.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit rund 50 Streifenwagenbesatzungen unter Einbindung der Polizeipräsidien Karlsruhe, Heilbronn, Pforzheim, Heilbronn sowie Ludwigshafen und Darmstadt verlief bislang ohne Ergebnis.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ergaben, flüchteten die Täter mit einem schwarzen, hochmotorisierten Fahrzeug einer Premiumklasse mit Heidelberger Kennzeichen.

Die Fluchtrichtung der vermutlich dreiköpfigen Bande ist unklar. Aufgrund der Infrastruktur rund um den Tatort kommen die Bahnhofstraße und die Wieslocher Straße sowie im weiteren Verlauf die Landesstraße L723 und sowohl die Autobahn A5 als auch die Autobahn A6 in Betracht.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte die Spurensicherung am Tatort durch. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart sind in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren eingebunden.

Um die Fahnder entscheidende Schritte voranzubringen, werden Zeugen gebeten, sich zu melden. Wichtig sind hierbei Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen in den vergangenen Zagen. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 und, das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Update: Freitag, 14. Januar 2022, 08.48 Uhr