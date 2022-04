Walldorf. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, wurde am Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, einem 27-Jährigen in Walldorf die Tasche gestohlen.

Die männliche Person sprach ihn in der Friedrichstraße zuerst an und fragte nach einem Feuerzeug. Danach entriss er ihm die Umhängetasche. In der Tasche befand sich eine größere Menge Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Fahrrad in Richtung Karlstraße und Hauptstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 20 bis 25 Jahre alt, 165 - 170 cm groß, leicht korpulent, er trug eine schwarze Basecap, graue Jeans und einen schwarzen Pullover.

Der Polizeiposten Walldorf hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227/8419990 zu melden.