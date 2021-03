Walldorf. (pol/make) Aus zunächst unbekannter Ursache ist es am Freitagvormittag laut Polizeiangaben zu einem Brand in der Küche eines Schnellimbisses in der Nußlocher Straße, Ecke Johann-Jakob-Astor-Straße, gekommen. Nachdem kurz nach 10 Uhr sämtliche Rettungskräfte verständigt waren, machte sich die Walldorfer Feuerwehr gleich daran, das Feuer zu löschen - was um 10.30 Uhr vollständig geschehen war.

Nach den ersten Ermittlungen geriet aus bislang unbekannten Gründen eine Fritteuse in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Gebäudesubstanz blieb unversehrt, das Inventar wurde nahezu zerstört. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Nußlocher Straße ab dem Brandort bis zur "Drehscheibe" (Hauptstraße/Schwetzinger Straße) bis kurz nach 11 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.