Walldorf. (pol/rl) In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Fischgrund" machten Einbrecher am Mittwoch wertvolle Beute. Zwischen 10.45 und 16.15 Uhr hatten sie erst das Gartentor des Wohngrundstücks gewaltsam aufhebelt. Dann begaben sie sich auf einen Balkon, hebelten die Balkontüre auf und drangen in eine Wohnung ein.

Hier erbeuteten die Täter eine hochwertige Herrenuhr im Wert von 3000 Euro und konnten das, Anwesen unbemerkt wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Heidelberg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.