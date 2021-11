Walldorf. (pol/rl) Am Dienstag gegen 12.30 Uhr sprach ein Trickdieb eine 76-Jährige an der Ecke Leopoldstraße und Winterstraße an. Der Mann fragte die Seniorin nach etwas Kleingeld, woraufhin die hilfsbereite und nichtsahnende Frau ihren Geldbeutel zückte. Als sie Kleingeld heraussuchen wollte, "half" ihr der Unbekannte. Unbemerkt nahm er ihr 15 Euro Scheingeld aus dem Portemonnaie. Dann entfernte sich der Trickdieb.

Erst als die 76-Jährige wieder zuhause war, stellte sie den dreisten Diebstahl fest.

Der Trickdieb soll etwa 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen stämmigen Körperbau, eine Halbglatze und einen Dreitagebart. Besonders auffällig sei das höfliche Auftreten des Mannes gewesen. Zudem habe er einen osteuropäischen Akzent gehabt.

Der Polizeiposten Walldorf sucht nun nach Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seiner Fluchtrichtung machen können. Diese oder weitere Opfer des Trickdiebs können sich unter der Telefonnummer 06227/8419990 melden.