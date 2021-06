Waibstadt. (pol/mare) Der Polizeiposten in Waibstadt ist mit rohen Eiern beworfen worden. Das teilt die Polizei mit.

Demnach wurde zwischen Samstag und Montag die Eingangstür des Gebäudes in der Niedersteiner Straße mit den Eiern beworfen. Durch die rohe Ei-Masse wurden die am Boden befindlichen Sandsteinplatten beschädigt. Die Unbekannten verursachten so einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 07263/5807.