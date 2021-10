Waghäusel. (pol/lyd) Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 13.20 Uhr auf der Landesstraße L555 von St. Leon-Rot kommend in Richtung Kirrlach unterwegs, teilt die Polizei mit.

Beim Einfahren in den Kirrlacher Kreisverkehr an der L555 übersah er einen 58-jährigen Rennradfahrer und touchierte diesen am hinteren Rad. Der behelmte Radfahrer stürzte über seinen Lenker und wurde beim Aufprall bewusstlos.

Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort, wurde er mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.