Waghäusel. (pol/rl) Der Inhaber einer Imbiss-Gaststätte in Kirrlach geriet am Dienstag mit einem 38-jährigen Mann in Streit. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bei der Auseinandersetzung in dem Lokal gegen 18.30 Uhr schlug der Betreiber den 38-jährigen Gast zunächst mit einer Pizza-Schaufel zu Boden. Danach zog der Gastwirt noch ein Messer und fügte ihm einen Schnitt im Gesicht zu.

Der 38-Jährige musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Der Polizeiposten Bruhrain in Waghäusel ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.