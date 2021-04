Viernheim. (lhe) Drei Täter haben am frühen Donnerstagmorgen den Geldautomaten in einer Viernheimer Sparkassen-Filiale gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, konnten Zeugen kurz vor 3 Uhr die Männer beobachten, die anschließend mit einem Kombi flohen.

Die Täter seien auch an das Geld in dem Gerät gelangt, erklärten die Beamten weiter. Die Höhe der Beute sowie des Schadens standen zunächst nicht fest. Nach den Tätern werde nach wie vor gefahndet, hieß es.

Update: Donnerstag, 8. April 2021, 20.16 Uhr

Viernheim. (pol/mün) Die Höhe der Beute ist noch unklar - aber fest steht: In der Nacht zum Donnerstag wurde in Viernheim ein Geldautomat von drei Tätern gesprengt. Gegen 2.41 Uhr gab es in der Mannheimer Straße 93, wo ein Geldautomat der Sparkasse Starkenburg steht, einen Knall.

Zeugen sahen drei Täter, die anschließend mit einem schwarzen Audi Kombi mit ausländischem Kennzeichen in unbekannte Richtung flüchteten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung unter Einbindung benachbarter Polizeipräsidien und Bundesländer dauert aktuell noch an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.