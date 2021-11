St.Leon-Rot. (pol/mün) Am Freitagabend kam es zu einem Schmorbrand bei einem Unternehmen in St. Leon-Rot. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brach das Feuer im Bereich zweier Batterieschränke eines Rechenzentrums aus. Das Feuer wurde gegen 22.50 Uhr in dem Gebäude in der Opelstraße entdeckt.

Die Feuerwehren aus St. Leon-Rot, St. Leon und Walldorf waren mit insgesamt neuen Fahrzeugen und 42 Personen vor Ort und konnten alle Mitarbeiter der Firma sicher nach draußen bringen.

Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 EUR, verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.