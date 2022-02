Sankt Leon-Rot. (pol) Am Donnerstagabend suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach einer vermissten Person im Bereich St. Leon-Rot.

Mit einem Hubschrauber und Suchhunden der Rettungsdienste wurde ein Vermisster gesucht, der in einem elektrischen Seniorenmobil unterwegs gewesen sein soll. Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, war das Aufgebot an Rettungskräften entsprechend groß. Nach längerer Suche konnte der Mann, dank einem Hinweis aus der Bevölkerung, in einem Waldgebiet in hilfloser Lage, aber ansprechbar aufgefunden werden. Er wurde im Anschluss zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizei abschließend mit.