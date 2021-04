Leimen. (pol/mün) Ein 18-jähriger Mann wurde am Sonntagabend im Leimener Ortsteil St. Ilgen von einem Unbekannten überfallen. Er hatte kurz nach 21 Uhr am Geldautomat auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße Geld abgehoben. Danach wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert, sein Bargeld herausgegeben.

Doch der 18-Jährige weigerte sich, woraufhin der Räuber ihm mit der Faust ins Gesicht schlug, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend trat er nach seinem Opfer und forderte erneut Bargeld.

Nachdem der junge Mann das Geld ausgehändigt hatte, forderte der Angreifer nun noch den Geldbeutel. Nachdem er diesen nach weiterem Bargeld durchsucht hatte, flüchtete er in Richtung S-Bahnhof.

Der 18-Jährige erlitt durch die Angriffe leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Der Täter soll laut der Beschreibung 17 bis 19 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe eine kräftige Statur und deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen. Er habe dunkle Augen und buschige Augenbrauen, einen dunklen Vollbart und eine blaue OP-Maske getragen. Bekleidet sei er mit einer dunklen, etwas dickeren Jacke und einer grauen Wollmütze gewesen.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.