Sinsheim. (pol/mare) Am Montagabend hat ein Motorrad-Fahrer bei der Flucht vor der Kontrolle in Sinsheim ein Polizeiauto beschädigt. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 18.45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Motorrad-Fahrer auf, der auf der Friedrichstraße in Richtung der Bahnunterführung fuhr. Er sollte aufgrund seiner Fahrweise kontrolliert werden. Nachdem der Kradfahrer die Beamten bemerkte, floh er und bog nach rechts in die Steinbergstraße ein. Dort bemerkte er aber, dass er sich in einer Einbahnstraße befand und wendete seine Maschine.

Nun fuhr er dem Streifenwagen entgegen, fuhr an diesem vorbei und beschädigte dabei den Streifenwagen am rechten Kotflügel und flüchtete weiter bis zum Quellenbergweg, wo die Polizisten ihn aus den Augen verloren. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Das Kennzeichen des Motorrads der Marke BMW Typ S100RR konnten die Beamten nicht erkenne. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas dazu sagen kann, kann sich melden unter Telefon 07261/6900.