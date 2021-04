Sinsheim. (jubu/pol/lyd) Am Dienstag um 6.35 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand einer Werkstatthalle beim städtischen Bauhof in die Dührener Straße 23 alarmiert. Eine in der Halle abgestellte Kehrmaschine Feuer hatte gefangen und eine starke Verrauchung verursacht. Die Ursache für den Brand dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen der Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim ein technischer Defekt einer Arbeitsmaschine gewesen sein.

Die Stadtfeuerwehr Sinsheim, deren Gerätehaus unmittelbar neben der Halle liegt, war schnell zur Stelle und konnte gegen 7.15 Uhr rund 45 Minuten nach Brandausbruch "Feuer aus!" melden. Eine dunkle Rauchsäule war zu Sonnenaufgang weithin sichtbar.

Aufgrund der großen Hitzeentwicklung entstand erheblicher Sachschaden in der Halle. Ersten Schätzungen zufolge dürfte dieser bei rund 150.000 bis 200.000 Euro liegen.

Inwiefern tragende Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden, soll jetzt von einem Statiker begutachtet werden.

Update: Dienstag, 20. April 2021, 11.36 Uhr