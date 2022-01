Sinsheim. (pol/rl) Gegen einen am Straßenrand geparkten Citroën prallte ein Mitsubishi am Mittwochvormittag. Der 54-jährige Fahrer war laut Polizeibericht leicht betrunken gegen 9.30 Uhr auf der Kurpfalzstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs gewesen. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das geparkte Auto.

Der verständigten Polizeibeamten stellten bei einem Alkoholtest fest, dass der 54-Jährige 0,66 Promille intus hatte. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Danach durfte er gehen.

Der Mitsubishi wurde durch den Zusammenstoß so sehr beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand mehr als 4000 Euro Sachschaden.