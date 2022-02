Sinsheim. (pol/mün) Zwei Männer gerieten am Samstag in eine handfeste Auseinandersetzung auf einem Lidl-Parkplatz in Sinsheim. Gegen 17.15 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in die Steinsbergstraße gerufen, weil ein Verletzter am Boden lag.

Wie sich herausstellte, hatten sich ein 31-Jähriger und ein 29 Jahre alter Mann gestritten und dann soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, teilt die Polizei mit.

Der 31-Jährige wurde hierbei schwer verletzt, stürzte zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein 29-jähriger Kontrahent war unverletzt und wartete vor Ort.

Warum die beiden Männer aneinandergerietet, das ist den Ermittlern noch nicht bekannt.

Offenbar wurden mehrere Personen auf die Streitigkeiten aufmerksam, entfernten sich aber noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte wieder von der Tatörtlichkeit.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07261/6900 zu melden.