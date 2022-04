Sinsheim. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht auf Samstag, gegen 3.30 Uhr, ein Unfall mit zwei verletzten Personen auf der Landstraße zwischen Sinsheim und Weiler gemeldet.

Die Ursache lag wohl, laut der Einschätzung der Polizei, an den 1,2 Promille Alkohol die bei dem 19-jährigen Fahrer festgestellt wurden. Der Mann war aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung offensichtlich nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Mazda. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Sein 16-jähriger Beifahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, ein weiterer 16-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Die L 550 war während der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt.