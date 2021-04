Sinsheim. (jubu) Am Dienstag um 12.40 Uhr beobachtete die Besatzung eines Rettungswagens einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße kurz nach der Klostermühle. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Fahrerin eines BMW auf der Alten Waibstadter Straße und war beim Abbiegen nach links Richtung Rohrbach/stadtauswärts geradeaus gefahren. Die Dame prallte zunächst gegen die Wartebank einer leeren Bushaltestelle und durchbrach in der Folge die Werbereklame des Wartehäuschens.

Der BMW schanzte über einen kleinen dahinter liegenden Acker und kam an einem Gebäude zum Stehen. Die Fahrerin wurde von der Rettungswagen-Besatzung erstversorgt und in das hundert Meter entfernte Krankenhaus eingeliefert. Weshalb sie mit ihrem Wagen von der Straße abkam, ist noch unbekannt.