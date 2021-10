Sinsheim. (pol/make) Ein 54-Jähriger hat durch den Angriff eines Unbekannten ein Augenlicht verloren. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Am Samstagmorgen griff um 4.30 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person am Karlsplatz in Höhe eines großen Bekleidungsgeschäftes den 54-jährigen Mann an und brachte ihm erhebliche Verletzungen am Auge bei. Durch die Verletzung verlor der Mann das Sehvermögen.

Der Unbekannte, der sich in Begleitung einer weiteren männlichen Person befand, trat dem Mann, der in der Fußgängerzone Leergut sammelte, im Vorbeigehen mit dem Fuß an das Bein. Der 54-jährige Mann reagierte, indem er den Unbekannten beleidigte. Daraufhin kam der Unbekannte, der zunächst weitergelaufen war, zurück und schlug dem Mann, der eine Brille trug, mit der flachen Hand ins Gesicht. Der 54-Jährige suchte daraufhin Hilfe beim Polizeirevier und ließ sich von einem verständigten Rettungswagen die blutende Wunde am linken Auge notärztlich erstversorgen.

Den Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, Kurzhaarschnitt, bekleidet mit einer Jeans und einer kurzen Jacke. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.