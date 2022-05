Sinsheim. (pol/mare) Ein 14-Jähriger hat am Mittwoch in Sinsheim eine 61-jährige Frau mit einem Messer bedroht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 11.30 Uhr wurde demnach die Polizei verständigt, nachdem ein Jugendlicher eine 61-jährige Frau in einer Tiefgarage im Bereich Karlsplatz mit einem Taschenmesser bedroht haben soll und anschließend in Richtung Bahnhofsstraße davongelaufen sei.

Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem jungen Mann, von dem eine Personenbeschreibung vorlag, eingeleitet. Er wurde wenig später auch durch die Mithilfe eines Zeugen im Bereich "Allee / Wächter" gefunden und festgenommen. Bei der Durchsuchung des 14-Jährigen und dessen Sachen fanden die Polizisten das vermutlich zuvor verwendete Taschenmesser. Der Jugendliche wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Das Jugenddezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen übernommen.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Personen von dem 14-Jährigen bedroht wurden. In einem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass eine bislang unbekannte Frau in der Nähe der "Allee" kurz vor 11.30 Uhr aufgefordert worden war, ihm ihre Handtasche zu übergeben. Sie sei etwa 65 Jahre alt und 1,60 Meter groß gewesen mit blonden Haaren. Sie trug ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt, blaue Jeans und eine schwarze Handtasche. Sie ging an einem Rollator.

Sie und weitere Zeugen können sich melden unter den Rufnummern 07261/6900 oder 0621/1744444-