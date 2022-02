Seckach. (pol/jasch) Eine 28-jährige Autofahrerin war in der Nacht auf Donnerstag mit knapp zwei Promille unterwegs.

Laut Polizei wurde eine Streife zwischen Zimmern und dem Seckacher Kreisel auf den VW aufmerksam, der einen platten Reifen hatte. Die Fahrerin konnte sich bei der Kontrolle aber nicht erinnern, wie der Schaden entstanden war.

Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass die 28-Jährige knapp unter zwei Promille intus hatte. Sie musste ihren Führerschein abgeben.

Am VW bemerkten die Beamten außerdem einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen an einem Unfall beteiligt war: Der Unfall soll in der Nacht zum Donnerstag zwischen Bad Mergentheim und der Landesstraße L519 bei Seckach oder Zimmern stattgefunden haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegen.