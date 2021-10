B291 bei Schwetzingen. (pol/rl) Beim Abbiegen kollidierte ein Lastwagen auf der Bundesstraße B291 am Montagnachmittag mit einem Auto. Das teilte die Polizei am späten Montagabend mit.

Der Lastwagen mit seinem Sattelzug war gegen 14.15 Uhr auf der B291 in Richtung Schwetzingen unterwegs. Als er in die L599 Richtung Ketsch abbiegen wollte, kollidierte der Lastwagen mit einem auf der B291 entgegenkommenden Auto, das in Richtung Hockenheim fuhr.

Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin verletzt und kam per Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Zeugen des Unfalls können sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der 0621/4220 melden.