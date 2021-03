Schwetzingen. (pol/make) In der Nacht zum Donnerstag sind am Schwetzinger Stadion zwei Geldautomaten gesprengt worden. Die Tat geschah laut Polizeiangaben gegen 3.20 Uhr im Einkaufszentrum an der Hockenheimer Landstraße, angrenzend zur Kreisstraße K4250, Ketscher Landstraße.

Nach ersten Erkenntnissen gab es mehrere Detonationen, die so stark waren, dass die beiden Pavillons, in denen sich die Geldautomaten befanden, vollständig zerstört wurden. Gesteinsbrocken flogen dadurch über eine große Distanz und verteilten sich auch auf den angrenzenden Straßen. Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 200.000 Euro. Ob Geld aus den Automaten entwendete wurde, stehe noch nicht fest. Die Ermittler vermuten, dass an der Tat mehrere Täter beteiligt gewesen seien, die mit zwei hochmotorisierten Fahrzeugen in Richtung der Autobahn A6 flüchteten.

Schwetzinger Geldautomatensprengung









Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit rund 50 Streifenwagenbesatzungen, bei dem das Polizeipräsidium Mannheim auch von Beamten der Polizeipräsidien Karlsruhe, Heilbronn, Rheinpfalz und Südhessen unterstützt wurden, verlief bislang ohne Ergebnis. Ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz aus Böblingen war ebenfalls in die überregionale Fahndung eingebunden.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sichert derzeit Spuren am Tatort. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart unterstützen bei der Tatortarbeit.

Die Schwetzinger Feuerwehr war zwecks Absperrungen und Aufräumarbeiten, insbesondere auf der K4250 (Ketscher Landstraße) im Einsatz. Nach zeitweiser Vollsperrung kurz vor 6 Uhr war diese wieder befahrbar. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 0621/174-4444, oder mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.