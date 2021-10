Schwetzingen. (dpa-lsw) Zwei betrunkene Frauen haben in Schwetzingen einen mobilen Blitzer als Sitzgelegenheit benutzt. Anwohner meldeten der Polizei am späten Samstagabend, dass die Frauen auf dem Blitzer "chillten", wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Die beiden 21-Jährigen zeigten sich nach einem Gespräch mit den Beamten einsichtig und gingen nach Hause. Ein Schaden entstand nicht.