Schwetzingen. (pol/lyd) Ein rücksichtsloser Autofahrer gefährdete am Mittwochnachmittag in der Fußgängerzone einen 52-jährigen Fußgänger und drohte diesem, teilt die Polizei mit. Nach Zeugenangaben habe der Unbekannte mit seinem Landrover verbotswidrig den Fußgängerbereich in der Mannheimer Straße (sogenannte "Kleine Planken") mit nicht angepasster Geschwindigkeit befahren.

Dabei soll er einen 52-jährigen Fußgänger leicht gestreift haben. Nachdem der Unbekannte den 52-Jährigen passiert hatte, habe er abrupt sein Auto gestoppt, ihm mit Gewalt gedroht und einer anderen Verkehrsteilnehmerin gegenüber behauptet, der 52-Jährige habe gegen sein Fahrzeug getreten.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung, Bedrohung sowie der üblen Nachrede gegen den Unbekannten. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.